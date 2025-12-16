El delegado del Gobierno preside una reunión sobre la violencia de género en Andalucía tras los últimos asesinatos

El delegado del Gobierno Pedro Fernández, interviene durante la entrega del Premio Plaza de España. A 12 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido este martes una reunión de análisis de los 14 asesinatos por violencia de género registrados en la comunidad autónoma en lo que va de año 2025 y confirmados por el Ministerio de Igualdad.

En la reunión, convocada por la Delegación del Gobierno a petición del Ministerio de Igualdad, han participado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Paniza, responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comunidad, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, según han informado desde el Ejecutivo central en una nota.

Los participantes en este encuentro han analizado los 14 casos, "repasado los hechos, antecedentes y demás circunstancias desde diferentes perspectivas, con el objetivo de obtener conclusiones que permitan mejorar el abordaje de la violencia de género".

"Nuestra preocupación es máxima por el elevado número de víctimas mortales este año, 14, frente a las diez mujeres asesinadas el año pasado en la comunidad", ha trasladado Pedro Fernández, quien ha agregado que "por eso resulta fundamental mantener los mecanismos de coordinación que nos permitan prevenir la violencia", así como "insistir en adoptar medidas para incrementar la red de seguridad en el entorno más próximo a las víctimas".

"De ahí la importancia de incrementar el número de municipios Viogén, al ser los ayuntamientos las administraciones más cercanas" y que, "por lo tanto, pueden detectar antes situaciones de peligro", ha abundado Pedro Fernández.

Actualmente son 288 los municipios que conforman la red Viogén en Andalucía, el 36% de los 785 que hay en la comunidad, según ha detallado el Gobierno, que ha recordado además que el teléfono 016 ofrece información general, asesoramiento jurídico y atención psicológica inmediata, 24 horas al día, siete días a la semana, por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta actuación también se realiza a través del WhatsApp 600 000 016 y del correo electrónico '016-online@igualdad.gob.es'.

Tanto las llamadas al 016, como las consultas 'on line' a través del correo electrónico '016-online@igualdad.gob.es' o a través del canal del WhatsApp en el número 600 000 016 pueden servir de asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como el asesoramiento jurídico de 8,00 a 22,00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad, según han subrayado desde el Gobierno.