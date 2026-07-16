El delegado del Gobierno reivindica el valor minero de Andalucía tras la reserva estatal en Sierra Morena

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha reivindicado el "valor que tiene Andalucía en la aportación a todo lo que es el sector minero a nivel nacional".

Las declaraciones de Pedro Fernández durante su visita a Beas de Segura (Jaén) se producen tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la inscripción, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), de una reserva a favor del Estado de cuatro zonas para buscar minerales fundamentales en las provincias de Jaén y Córdoba.

Esta reserva abarca cuatro áreas de interés con residuos de minería histórica para investigar materias primas fundamentales que puedan ser económicamente valorizables, dentro del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 (PNEM).

"Siempre pensamos en la cornisa norte, en Asturias, cuando hablamos de minería; sin embargo, la importancia es crucial y seguramente donde más la actividad minera ha existido y ha habido justamente es en Andalucía", ha subrayado Fernández.

Para el delegado del Gobierno en Andalucía, esta medida "pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de España por reservar y preservar unas zonas para dedicarla al ámbito de la investigación" y también al "ámbito universitario", con el fin de que se puedan analizar y estudiar estas materias primas.

Según ha explicado, de esta puesta en valor "pueda resultar incluso una rentabilidad económica una vez que se exploten" durante el periodo de tres años que se ha concedido para estas tareas.

Los trabajos de investigación en la reserva de Sierra Morena, que cuenta con una superficie total de 22 cuadrículas mineras, serán realizados por el Instituto Geológico y Minero (IGME-CSIC) y la empresa pública Hunosa durante un periodo mínimo de tres años.

A lo largo de 2026 se redactarán los proyectos de ingeniería, geología y los planes de restauración para su tramitación ante el Miteco, incluyendo la recogida de muestras superficiales e internas (sondeos), campañas geoquímicas y medidas de protección ambiental.

Las cuatro zonas seleccionadas se ubican en los dominios geológicos de la Zona Centro Ibérica y Ossa-Morena, concretamente en las instalaciones de residuos de extracción abandonadas o cerradas de Santa Bárbara y Elena, en Córdoba, y Paquito la Manzana y Centenillo, en Jaén.

Las investigaciones se centrarán en recursos minerales de la sección B), tales como antimonio, arsénico, bismuto, cobalto, cobre, níquel, plata, plomo y zinc, elementos clave para la transición energética, la digitalización y la industria tecnológica.