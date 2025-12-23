El delegado del Gobierno valora la "magnífica noticia" de la oferta de empleo público vinculada a Cetedex, en Jaén

Archivo - Detalle del atril y la pantalla en un acto sobre el Cetedex. - IÑAKI GÓMEZ/MDE - Archivo

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado este martes la "magnífica noticia" que supone la oferta de empleo público vinculada al Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación que se promueve en Jaén, en concreto, con las primeras 30 plazas de la Escala de Científicos Superiores de la Defensa.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas sobre la citada convocatoria, publicada en el BOE de este 22 de diciembre, en el marco del citado proyecto, que se centrará en la investigación, ensayo y certificación de inteligencia artificial junto a la lucha contra drones y vehículos autónomos y conectados.

Al margen de la buena marcha de las obras --con previsión del campus principal pueda estar en funcionamiento "en noviembre--, Fernández ha considerado que "lo importante es que ha habido ya una oferta pública de empleo para 30, empleos de alta cualificación, tanto del ámbito civil como del ámbito militar".

"Creo que eso es fundamental, porque eso le condiciona, le permite un plus adicional a la hora de generar empleo y darle la prioridad absoluta que se merece", ha afirmado, no sin subrayar que se va "avanzando en los tiempos y en los plazos".

El delegado ha asegurado que el Cetedex supondrá "un revulsivo" para Jaén y Andalucía en su conjunto "como un centro de experimentación, un centro de desarrollo con la máxima tecnología y con esa máxima cualificación".

En este sentido, ha puesto de relieve la "concurrencia y confluencia con la universidad", con una "transferencia de conocimiento que refuerza no solamente al Cetedex, sino también a la propia universidad en cuanto a la investigación y la innovación se refiere".

"Así que yo creo que es una magnífica noticia y, de nuevo, una demostración más de que el Gobierno de España está cumpliendo con Jaén en este ámbito también como en otros ámbitos", ha delarado el delegado.

El Cetedex busca incorporar perfiles altamente cualificados en tres áreas estratégicas. Por lo pronto, en la citada convocatoria, se incluyen diez plazas en el área de ensayos de sistemas antidrones, nueve plazas en el área de plataformas terrestres y vehículos autónomos, así como once plazas en el área de sistemas de inteligencia artificial aplicados a la defensa.

La convocatoria está abierta tanto a personal civil como militar y exige estar en posesión, o en condiciones de obtener antes de finalizar el plazo de solicitudes, un título universitario de ingeniería, licenciatura, arquitectura o grado.

Aunque se reserva inicialmente un cupo para personal militar, las plazas no cubiertas se incorporarán al turno general, permitiendo su acceso a cualquier aspirante que cumpla los requisitos y supere el proceso. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 21 de enero de 2026, inclusive, y la inscripción deberá realizarse exclusivamente por medios electrónicos.

Aproximadamente un mes después de la finalización del plazo, se publicará la lista de personas admitidas al proceso selectivo. El sistema de selección será el de concurso-oposición, con una fase de oposición compuesta por tres ejercicios y una fase de concurso en la que se valorarán los méritos profesionales.

El temario figura en el Anexo I de la convocatoria y las pruebas se celebrarán en Jaén. El tribunal estará formado por cinco miembros del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y presidido por una militar del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, garantizando la cualificación y la imparcialidad del proceso.