El delegado del Gobierno valora la subida del SMI que "mejorará las economías de más de 500.000 trabajadores" andaluces

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios tras presidir la reunión de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha saludado este lunes la firma del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos para aplicar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la octava desde 2018 y que "mejorará las economías de más de 500.000 trabajadores" en la comunidad autónoma.

Así lo ha valorado el delegado en un comunicado en el que ha subrayado que dicha subida del SMI "supondrá un incremento del 66% respecto a la cifra de partida --735,9 euros--, hasta situarse ahora en 1.221 euros, 37 euros más con los contarán a partir de ahora a más de millón de andaluces para su día a día, especialmente mujeres y jóvenes", según ha celebrado.

Fernández ha remarcado que "ésta es la octava subida que impulsa este Gobierno progresista, consciente de que pagar mejores sueldos es dignificar la vida de los trabajadores, luchar contra la brecha salarial y contribuir al impulso económico de Andalucía".

Ha subrayado que "el panorama actual y la proyección económica de España continúa creciendo, incluso liderando al resto de las europeas, con beneficios empresariales muy por encima de épocas anteriores, y todo eso gracias a la base que conforman los trabajadores y que sustenta ese crecimiento".

"En Andalucía son en torno a 510.000 andaluces, aproximadamente el 20% de los asalariados, quienes se beneficiarán de este reconocimiento económico y mejora de sus ingresos, especialmente el de jóvenes y mujeres, quienes también deben recoger los frutos de este crecimiento de la economía en nuestro país", ha abundado el delegado, que ha defendido que "reconocer salarios dignos nos hace crecer en derechos; condiciones laborales dignas nos hace crecer como democracia".

Pedro Fernández ha puesto de relieve que esta última subida aprobada del 3,1% "beneficia especialmente a sectores clave en Andalucía, como son la agricultura y la hostelería, donde se encuentran los trabajadores asalariados de menor remuneración y temporales", ha subrayado.

Para el delegado, decisiones como ésta "son las que marcan la diferencia entre gobernar para unos pocos o cumplir como servidores públicos con la mirada puesta en la situación real de los ciudadanos, de la mayoría social, de sus necesidades y de sus demandas", y ha asegurado que "este nuevo escalón que hoy alcanzamos dará continuidad al objetivo que se fijó este Gobierno en 2018 para otorgar mejores salarios y acabar con la temporalidad y la precariedad que seguimos afrontando con medidas como ésta".