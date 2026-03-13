Delgado (Podemos) critica a Moreno el abandono del medio rural: "Pagan iguales impuestos, deben tener iguales servicios"

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, este viernes con vecinas de Guillena (Sevilla), donde ha abordado sus servicios sanitarios. - PODEMOS ANDALUCÍA

GUILLENA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, ha criticado este viernes al presidente andaluz, Juanma Moreno, "el abandono" del medio rural andaluz por cuanto ha contrapuesto el hecho de que "los ciudadanos y ciudadanas de la sierra pagan los mismos impuestos que el resto, por tanto, deben tener los mismos servicios, nunca menos".

Delgado se ha pronunciado en estos términos en una visita a Guillena (Sevilla), municipio de 14.251 habitantes que se encuentra a 19,9 kilómetros de la capital, municipio que le ha servido para poner de manifiesto ese discurso y "comprobar las deficiencias" en los servicios públicos de las poblaciones rurales, entre las cuales ha puesto el foco en la atención sanitaria y o el servicio de transporte, según una nota de este partido.

"El ambulatorio es una caracola de obra", ha denunciado sobre las instalaciones sanitarias de Guillena, antes de argumentar que "no es lógico que nuestros sanitarios deban ejercer en unas infraestructuras tan paupérrimas".

Se ha preguntado el también diputado autonómico del Grupo Por Andalucía "cómo es posible que haya un médico para una población flotante de 3.000 habitantes" para concluir que este municipio "es el ejemplo de la lamentable gestión de Moreno Bonilla en sanidad".

Ha considerado que "el PP miente sobre la gestión sanitaria" porque "siguen con la cantinela del mayor presupuesto de la historia en Andalucía, pero nunca hablan de la derivación a la sanidad privada".

Delgado se ha preguntado "cómo se le explica a los vecinos y vecinas de Guillena" esas cifras de inversión sanitaria autonómica cuando la contraprestación son "unas instalaciones tan deficitarias".

El candidato de Podemos ha recriminado a Moreno que sea "de vergüenza la situación del autobús en la Sierra Norte de Sevilla" y ha subrayado carencias como "falta de flotas de autobuses, malas conectividades, recortes en horarios", para concluir que se trata de "un abandono completo" y que los más perjudicados por "esta dejación son los de siempre: quienes más lo necesitan".

"Los vecinos y vecinas de Guillena y la Sierra Norte no pueden depender del transporte privado porque esto es un método de ampliar las desigualdades. ¿Qué pasa? ¿Son ciudadanos de segunda?", se ha preguntado Juan Antonio Delgado sobre la situación de municipios rurales.