Delgado (Podemos) denuncia "privatización encubierta" con las leyes para la Gestión Ambiental y de Montes

El candidato a la presidencia de la Junta por Podemos y diputado autonómico de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, este viernes - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia de la Junta de Podemos y diputado autonómico del grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha denunciado este viernes que los proyectos de ley de para la Gestión Ambiental y de Montes elaborados por el Gobierno del PP-A plantean una "privatización encubierta".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento andaluz, Delgado ha advertido del "rodillo" del PP-A, con mayoría absoluta, para aprobar estas dos leyes, que "suponen entregar el campo andaluz a las empresas privadas".

Ha manifestado que frente a este modelo "depredador" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, el grupo parlamentario presentará una serie de enmiendas "en defensa del patrimonio natural de nuestra tierra". "No vamos a consentir que se haga negocio con el medio ambiente andaluz", según ha aseverado Delgado, que ha exigido al Gobierno andaluz "más garantías y gestión democrática".

De este modo, el candidato a la Junta por Podemos Andalucía ha registrado una serie de enmiendas para corregir los aspectos "más peligrosos de ambas leyes". Delgado ha propuesto "un endurecimiento en las sanciones a las infracciones graves y muy graves", así como de la prescripción de las sanciones. Ha considerado "vital" que se comprenda que la contaminación "no puede salir barata" ni que los que atenten contra el medio ambiente "puedan irse de rositas".

Tras los incendios que se produjeron en Andalucía durante el pasado verano, Delgado ha manifestado que se bdebe "eliminar toda ambigüedad y prohibir el cambio de uso" del suelo. Ha manifestado que "es la única herramienta jurídica para proteger nuestro territorio ante posibles incendios con intencionalidad urbanística o especulativa".

Así, dentro de la Ley de Montes, el diputado andaluz ha reclamado "limitaciones" a la colaboración público-privada, que es "la estratagema de siempre en el PP para favorecer a sus empresarios amigos". Ha abogado por un control de esta práctica para romper con "los procesos de mercantilización, especulación financiera o pérdida de control público sobre los montes".

Igualmente, el candidato a la Junta ha reclamado mayor "contundencia" ante las actividades que se acogen a la declaración responsable de los efectos ambientales, regulada en los artículos 98 a 105 de la norma, porque "esta declaración no puede entenderse como una auto-licencia para contaminar".

Garantizar la participación ciudadana real ha sido otro de los puntos abordados por el diputado andaluz, ya que "excluir a la ciudadanía profundiza la desconfianza social".

Ha expuesto que el proyecto de Ley para la Gestión Ambiental plantea unos plazos de información pública y presentación de alegaciones "demasiado cortos". Por ello, Podemos ha propuesto su ampliación con el objeto "de favorecer a la ciudadanía de a pie frente a las grandes compañías".

Fomentar la perspectiva de género y el relevo generacional para fijar población en el medio rural andaluz es otra de las enmiendas planteadas por Juan Antonio Delgado.