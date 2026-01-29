Delgado (Podemos) pide la comparecencia de la Junta en el Parlamento para explicar su gestión ante las borrascas

Archivo - El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta y diputado de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha anunciado este jueves el registro en el Parlamento de Andalucía de una solicitud de comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, con objeto de que explique las medidas de prevención y atención de emergencias tomadas ante las borrascas Francis, Joseph y Kristin.

El diputado del Grupo Por Andalucía ha asegurado en una nota que el Gobierno andaluz ha asumido riesgos innecesarios, entre los que ha citado la decisión de "no suspender la actividad lectiva en toda Andalucía".

Delgado ha reclamado que la prevención consiste en "poner en marcha todas las medidas de seguridad para proteger a la ciudadanía", por lo que ha criticado que Sanz haya "desatendido" las peticiones en ese sentido de la comunidad educativa.

El representante de Podemos Andalucía ha blandido consecuencias de las diferentes borrascas, entre las que apuntado las 170.000 personas que se han quedado sin suministro de luz, las casi 3.000 incidencias atendidas, o las víctimas mortales que se pueden asociar a los fuertes vientos que se han padecido, para inferir de ello que "Sanz tiene que dar explicaciones sobre cómo se han atendido las emergencias".

Ha recordado que "tenemos que conocer cómo era el plan de actuación previo y como se ha desarrollado" ante un fenómeno meteorológico que notificó con tiempo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El diputado autonómico ha apuntado la necesidad de disponer de "un plan eficaz y correcto y que se adelante a las necesidades de prevención es la mejor herramienta en estas ocasiones" y ha considerado que "más vale pasarse tomando medidas de protección, que quedarse corto y poner en peligro a la gente".