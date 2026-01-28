Delgado (Podemos) reclama a Moreno que haga uso de todas las competencias del Estatuto para "no dejar tirado" al campo

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado autonómico de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado (segundo por la izquierda), con representantes del campo andaluz, este miércoles en Sevilla - PODEMOS

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado autonómico de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha exigido este miércoles al presidente andaluz, Juanma Moreno, que recurra a todas las competencias que se recogen en el Estatuto de Autonomía para "no dejar tirado" al campo de la comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con representantes del sector primario, ha manifestado que este sector importantísimo en Andalucía, ya que supone el 10 por ciento del PIB y genera más de 300.000 puestos de trabajo, tiene "problemas gravísimos".

Se ha referido a lo que se avecina con el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, y también a los "los recortes que ya se están avisando desde Europa de la PAC de más del 22 por ciento, lo que supone 85.000 millones de euros".

Ha pedido al bipartidismo de PSOE y PP que "defienda el campo andaluz" y, en concreto, ha demandado a Juanma Moreno que "ponga todas las competencias del Estatuto a trabajar para no dejar tirada a la gente que nos da de comer, porque Andalucía es el territorio de Europa que tiene la mayor soberanía alimentaria".

Asimismo, Delgado ha manifestado que es buena noticia el decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros para posibilitar la regularización de unas 500.000 personas migrantes en España, a las que se les quiere dar "dignidad como persona, pero también derechos laborales".

Ha indicado que uno de los problemas que tiene el campo andaluz es precisamente "la falta de mano de obra" y muchas personas migrantes trabajan en el campo. "Esto será un incentivo para que más personas tengan trabajo, para recuperar población en la zonas rurales de Andalucía y, en la medida de lo posible, para solucionar un poco la situación del campo".