El Real Madrid se enfrentará al Benfica y el Atlético, al Brujas en los 'playoffs' de la Champions

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán al SL Benfica y al Club Brujas, respectivamente, en los 'playoffs' de la Liga de Campeones 2025-26, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Tanto merengues como rojiblancos tendrán a favor el factor campo. Los partidos de ida de estos 'playoffs' se disputarán los días 17 y 18 de febrero, y los encuentros de vuelta, una semana después, los días 24 y 25.