Delgado (Podemos) subraya la "obligación" de "proteger" a los trabajadores ante el "liderazgo" andaluz en siniestralidad

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones andaluzas, Juan Antonio Delgado, ha subrayado este lunes la "obligación" que tienen las administraciones públicas de "proteger" a los trabajadores, y ello ante los datos que señalan que la comunidad autónoma andaluza "lidera el número de fallecidos por ir a trabajar" en lo que va de año.

En una nota, el candidato de Podemos se ha pronunciado así tras el caso del hombre de 43 años de edad que ha fallecido en un accidente laboral en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), por el que ha querido trasladar su "más sentido pésame a sus seres queridos y allegados", y tras el que ha advertido de que "no se trata de un caso aislado".

Así, el representante de Podemos ha criticado la gestión del Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) en materia de siniestralidad laboral, con "siete muertos" ya "en lo que va de 2026" en Andalucía, que "supera la media estatal y lidera el número de fallecidos por ir a trabajar", según ha remarcado aludiendo también a las cifras de accidentes laborales registrados durante el pasado año 2025.

"Los datos demuestran que Andalucía concentra el 22,19% de los accidentes graves en España", ha incidido Juan Antonio Delgado, quien ha alertado además de que se contabilizan "más de mil accidentes graves", y ha sostenido que "no podemos convertir en deporte de riesgo nuestro sustento de vida".

Desde Podemos han apuntado además que "más de 103.000 accidentes con baja se han producido durante el año anterior" en Andalucía, de los que "121 perdieron su vida, 94 durante la jornada laboral y 27 'in itinere'".

"¿Cuándo hemos normalizado estas cifras?", se ha preguntado el candidato de Podemos a la presidencia de la Junta ante los datos de siniestralidad laboral, tras lo que ha aseverado que "la seguridad tiene que ser una prioridad para los empresarios", y ha planteado que "aquellos que incumplan con el marco legal de los derechos laborales tienen que ser sancionados de manera ejemplar".

POR UN RÉGIMEN SANCIONADOR "CONTUNDENTE"

El también parlamentario del grupo Por Andalucía ha considerado "vital que proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras no sea una opción, sino una obligación", para lo que ha apostado por un régimen sancionador "útil y contundente", desde la premisa de que "a las empresas no les puede salir rentable la desprotección de sus empleados".

De igual modo, el diputado ha propuesto un "aumento de las inspecciones de trabajo", teniendo en cuenta que "son los mecanismos que aporta la Administración para velar por el cumplimiento de la seguridad laboral".

Desde Podemos Andalucía abogan por "aumentar la seguridad" en los puestos de trabajo, incluyendo el factor 'in itinere' --el trayecto de casa al puesto de trabajo--, para reducir la siniestralidad, y sostienen que "hay que garantizar entornos laborales seguros para que ir a trabajar, y trabajar, no sea una aventura".

Finalmente, Juan Antonio Delgado ha considerado que el que Andalucía esté "liderando la siniestralidad" es "una muestra más de lo poco que preocupan los trabajadores andaluces y andaluzas al PP", que gobierna la Junta bajo la presidencia de Juanma Moreno.