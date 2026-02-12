Denuncia una extorsión de cerca de 3.000 euros mientras trata de recuperar a su perro desaparecido en Granada

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil, en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

CÚLLAR VEGA (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

Un veterinario de Cúllar Vega, en el área metropolitana de Granada, ha denunciado haber sido víctima de una extorsión en la que habría perdido hasta casi 3.000 euros ingresados a través de un servicio telemático de pago mientras busca a su perro desaparecido desde el pasado 31 de enero, en el inicio de la concatenación de borrascas que ha afectado en las últimas semanas a Andalucía, el cual asegura ha sido robado.

Así lo denunció ante la Guardia Civil de Armilla, según ha indicado a Europa Press Pablo Martínez, víctima de estos hechos, que afirma haber vivido "una pesadilla" tras ser contactado desde unos números de teléfono "extranjeros" desde los que le habrían comunicado de forma anónima que tenían a su perro. En este contexto accedió a quedar con una persona, a cambio de hacerle un ingreso cuando le devolviera la mascota, si bien al final "no había ni perro ni dinero".

El caso de Cairo, como se llama el perro desaparecido, ha tenido amplia repercusión en redes sociales, y Martínez ha señalado que ha denunciado también ante la Guardia Civil y la Policía Nacional "ciertos teléfonos" de los que siguen llamándole para decir que tienen a su mascota, que está enferma y necesita medicación. Algunos comunicantes estarían mostrándole imágenes falsas de Cairo generadas por Inteligencia Artiricial.

El día en que habría sufrido la extorsión todo fue un "juego mental" que practicaron, según su testimonio, con él y con su mujer, que había de hacer un 'bizum' cuando él tuviera el perro, que nunca apareció, en sus manos.

Los supuestos estafadores le habrían dicho que "por 200 euros" le devolvían al perro. "Jugaron con mi ilusión, yo estaba bastante vulnerable y me lo creí", ha reconocido el denunciante.

Tras proponer un sitio para la entrega y trasladarse, se suponía que su mujer "tenía que hacer el 'bizum" cuando le "dieran al perro". Posteriormente habría habido amenazas a ella diciéndole que le "tenían" a él y a la mascota para pedir un rescate.

Tanto ella como allegadas llegaron a hacer varios ingresos de 500 euros hasta sumar una cantidad de casi 3.000 euros, en medio de mensajes y audios con supuestas amenazas de muerte y agresiones, que "dan un miedo" por el que "no se pueden ni escuchar".

"Lo tenemos todo grabado y lo tenemos todo denunciado", ha indicado Martínez, que ha asegurado que ya no cae "en ninguna estafa más" y que lamenta que "nadie ha visto al perro" pese a estar "media España" buscándolo e implorando algún "tipo de información".

El pasado 9 de febrero desde las redes sociales de la Asociación del Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de Granada se daba cuenta, en un mensaje consultado por Europa Press, que habían pasado nueve días desde la desaparición de Cairo, y que su dueño estaba "desesperado buscándolo".

Igualmente daba cuenta de que estaba en contacto con el Ayuntamiento de Cúllar Vega para analizar todas las cámaras que tienen de tráfico en la sala de la Policía Local para en su caso darle traslado a la Guardia Civil de las imágenes que puedan ser útiles para la investigación.

Son varios los canes a los que se buscan en el área metropolitana de Granada desde el paso de las últimas tormentas, y este jueves en la mañana se ha organizado una batida con drones para dar con el perro Nieve, tras una petición de colaboración ciudadana distribuida también a través de redes sociales.