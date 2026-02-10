Denunciados por retirar las vallas que limitan el acceso a Iznalloz (Granada) por Punta del Santo

Estado en que quedaron las vallas tras ser vandalizadas - PERFIL DE LA POLICÍA LOCAL EN FACEBOOK

IZNALLOZ (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Iznalloz (Granada) ha tramitado denuncia a varios ciudadanos que habrían retirado el vallado y el precinto de seguridad instalado en la carretera de acceso principal al municipio de la comarca de los Montes por la zona de Punta del Santo.

Así lo ha indicado en un mensaje en sus redes sociales, consultado por Europa Press, en que ha informado que, "a través del sistema de cámaras de videovigilancia, han sido plenamente identificadas las personas que retiraron el vallado y el precinto de seguridad".

Dicho cierre fue colocado debido al alto riesgo de derrumbe por los efectos del temporal con el objetivo de "proteger la seguridad de los ciudadanos". La retirada de estas medidas "no sólo ha puesto en grave peligro la vida de quienes realizaron la acción, sino también la del resto de usuarios de la vía", han precisado desde la Policía Local de Iznalloz.

Por estos hechos, se procederá a la tramitación de las correspondientes denuncias por la retirada indebida de elementos de señalización y seguridad, así como por la posible infracción de la normativa vigente en materia de seguridad vial y protección ciudadana.