Denuncian robos de aparatos de aire acondicionado externos en Granada para quedarse con el cobre

Archivo - Equipos de aire acondicionado en una imagen de archivo. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha registrado hasta cinco denuncias en los últimos días por el robo de la parte exterior de la instalación de las máquinas de aire acondicionado en otros tantos inmuebles de la ciudad de Granada. El robo del cobre que albergan en su exterior estos aparatos estaría detrás de los delitos.

Así lo ha adelantado este miércoles el periódico 'Ideal' y lo ha confirmado el cuerpo policial. Así, se han producido robos de los motores de aires acondicionados en la sede de las asociación de vecinos de Parque Nueva Granada, en el consultorio y en un bar de esta misma zona, en el local de la plataforma vecinal de Campo Verde (distrito Norte) y en una escuela de baile de la avenida Joaquina Eguaras.

El diario detalla que en la sede de la asociación de vecinos de Parque Nueva Granada arrancaron algunos dispositivos y otros fueron desvalijados, mientras que en la asociación de Campo Verde se llevaron los aparatos completos.

Los hurtos han tenido lugar un mes después de que varias calles de los referidos barrios sufrieran un apagón debido al robo de cableado para obtener y vender el cobre.

La Policía Nacional señala que los ladrones destrozan los aparatos robados para así conseguir la bobina de cobre que tienen los motores que albergan en su interior para, después, venderlo. Aseguran que también venden las carcasas de estos aparatos en las chatarrerías.

Desde el cuerpo policial también apuntan que los robos de aparatos de aire acondicionado no se habían registrado en Granada desde hacía varios años y concluyen que estos casos se deben a que ha habido un incremento del valor del cobre en el mercado.