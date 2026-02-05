Desalojados más de cien vecinos de parcelaciones y asentamientos de Córdoba por la subida del Guadalquivir en nivel rojo

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el jefe de la Policía Local, Juan Díaz, visitan parcelaciones ante desalojos por la crecida del río Guadalquivir. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de cien vecinos de distintas zonas de parcelaciones y asentamientos de la capital cordobesa han sido desalojados en la madrugada de este jueves como consecuencia de la crecida del río Guadalquivir, que ya supera el nivel rojo de peligrosidad, con más de cuatro metros de altura. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el jefe de la Policía Local, Juan Díaz, han visitado las áreas afectadas, acompañados de agentes y concejales.

Según informa el Ayuntamiento, debido a la crecida del río, desde las 23.30 horas de este miércoles se inició el desalojo de viviendas en Guadalvalle --calle Las Tortolas y Perdiz-- y se realizó en ese momento un preaviso de desalojo en las zonas de Ribera Baja y Camino de la Barca, a la vez que se evacuaron los asentamientos de Camino de Carbonell y Camino de la Barca.

A primeras horas de la mañana de este jueves, a su paso por Córdoba el cauce del río Guadalquivir sigue subiendo, siendo necesario, en colaboración con el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), desalojar distintas viviendas, quedando debidamente señalizadas.

En concreto, en la zona de actuación de Altea y Guadalvalle un total de 35 casas han sido desalojadas, con la Calle La Perdiz en su totalidad y Calle La Tórtola hasta el cruce con la Calle Ruiseñor. En Majaneque, hay 14 casas desalojadas, nueve de Calle El Olivo y cinco de Calle Los Trigueros. Y en Ribera Baja, en Camino del Azud hay cuatro casas desalojadas.

De dicha relación no necesitan alojamiento de emergencia, estando algunas sin moradores, y en las que había, se han trasladado por sus medios a viviendas de familiares.

Asimismo, en los entornos de Camino de Carbonell y Camino de la Barca son realojadas en recurso de emergencia un total de 61 personas que viven en asentamientos de dichas zonas.

Por otra parte, debido a la situación meteorológica, se ha suspendido el Carnaval de Mayores que iba a celebrarse este jueves y este viernes en el Gran Teatro, y en el que iban a participar agrupaciones de ocho Centros de Participación Activa para Personas Mayores, algunos de ellos de la periferia.