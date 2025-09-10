Desarticulada en Córdoba una organización criminal especializada en robos con violencia en viviendas

La Guardia Civil de Córdoba desarrolla la Operación 'Baetica-23' con tres detenidos de una organización criminal especializada en robos con violencia en el interior de domicilios. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Córdoba, en el marco de la Operación 'Baetica-23', ha detenido a tres personas e investigado a una cuarta persona, desarticulando así una organización criminal especializada en robos con violencia en el interior de domicilios.

Según ha informado la Benemérita, el día 16 de febrero de 2023 ocurrió un robo en una vivienda situada en el kilómetro 38 de la N-331, término municipal de La Rambla, cuando un grupo de al menos cuatro personas encapuchadas accedió al interior, maniató y retuvo a los moradores durante un tiempo. Finalmente, sustrajeron una caja fuerte con gran cantidad de joyas, varios relojes, dinero en efectivo y varios teléfonos móviles de alta gama.

Ante la naturaleza y gravedad de los hechos, la investigación fue asumida por el Equipo de Delincuencia Patrimonial y Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.

Siguiendo varias líneas de investigación, los agentes detectaron que los presuntos autores pudieran ser integrantes de una organización criminal especializada en el robo con violencia en interior de domicilios, confirmando la participación en el hecho de, al menos, tres autores de nacionalidad rumana.

Fruto de las pesquisas, han detenido a tres presuntos autores de los hechos, así como a la investigación y señalamiento judicial de detención de una cuarta persona implicada.

Para realizar las detenciones fue necesario implementar un dispositivo operativo especial por parte de componentes del Equipo de Patrimonio de la UOPJ de la Guardia Civil de Córdoba, toda vez que la dispersa localización de los presuntos autores impedía su detención conjunta.

Los agentes lograron identificar y localizar al presunto autor intelectual del hecho delictivo en Córdoba, por contra, otro de los detenidos fue localizado en la localidad de Roquetas de Mar (Almería), presentando filiación falsa, sobre el que, además, recaía una Orden Europea de Búsqueda, Detención y Extradición.

Con las detenciones practicadas se considera desarticulada la organización criminal, continuando las gestiones de localización del cuarto relacionado. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.