Desarticulado un centro de producción de droga oculto en un zulo en Vegas del Genil (Granada)

Zulo con marihuana en Vegas del Genil (Granada). - GUARDIA CIVIL

VEGAS DEL GENIL (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado un centro de producción de droga oculto en un zulo bajo un plato de ducha una vivienda en Vegas del Genil (Granada).

Fruto de esta operación han sido detenidas seis personas de entre 67 y 27 años y se han incautado de 66 plantas de marihuana, 368 maceteros cuyas plantas habían sido cortadas recientemente, 480 gramos de cogollos de marihuana y 25 gramos de picadura de marihuana.

Los investigadores tuvieron conocimiento de que en una vivienda de la localidad de Vegas del Genil podría haber oculto un centro de producción de droga, por lo que iniciaron una investigación conjunta para tratar de confirmar este hecho.

Durante la investigación obtuvieron indicios suficientes que afianzaban estas sospechas, por lo que solicitaron autorización judicial para la entrada y registro de la vivienda, que se llevó a cabo con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Granada.

Una vez en el interior los agentes encontraron cogollos de marihuana en distintas estancias, si bien, en un primer momento, no localizaron en ninguna de ellas el posible centro de producción.

Tras un registro exhaustivo de cada una de las estancias de la vivienda, los agentes se percataron de irregularidades en el plato de ducha de un baño.

Al inspeccionarlo más detenidamente, descubrieron tras levantarlo una entrada a un zulo subterráneo en el que había 66 plantas de marihuana, 368 maceteros cuyas plantas habían sido cortadas recientemente, 480 gramos de cogollos de marihuana y 25 gramos de picadura de marihuana.

En esta operación se ha contado, además, con la colaboración de técnicos de la compañía eléctrica y de la suministradora de agua, constatando ambos que en la vivienda había sendas acometidas ilegales.

Asimismo, los agentes pusieron en conocimiento del ayuntamiento la existencia de este zulo, construido sin los correspondientes permisos. Tras ser inspeccionado por un perito, se inició por parte del propio ayuntamiento un expediente sancionador.

Finalmente, procedieron a la detención de seis personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de droga, otro delito de defraudación de fluido eléctrico y un tercer delito de defraudación de agua.