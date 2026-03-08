Desarticulado en Córdoba un grupo criminal especializado en delitos de estafa y blanqueo de capitales

Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba - GUARDIA CIVIL

MONTILLA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo dedicado a estafar a clientes de banca online, investigando a 12 personas como presuntos autores y esclareciendo delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, se tuvo conocimiento el pasado mes de julio de 2025, mediante denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Montilla, de un delito de estafa sufrido por un vecino de la misma localidad quien, tras recibir un SMS en nombre de su entidad bancaria y acceder al enlace que contenía, fue dirigido a una página web que suplantaba la oficial de su banco (PISHING), donde ingresó sus credenciales y, de manera inmediata, recibió una llamada telefónica de una persona que se hacía pasar por empleado de su entidad bancaria.

Para dificultar la detección de la estafa, los presuntos autores usaron la la técnica de "Id Calling Spoofing", mediante la cual lograron modificar el número de teléfono llamante, logrando que a su víctima le apareciese en la pantalla de su móvil el número de atención al cliente legítimo de su entidad bancaria.

Una vez lograron la confianza de su víctima y bajo el pretexto de anular operaciones sospechosas, los empleados falsos le requerían diferentes códigos de verificación que recibía en su terminal, siendo realmente autorizaciones de varias operaciones que cargaban en su cuenta bancaria, logrando sustraer unos 20.000 euros.

La Guardia Civil, inició entonces una complicada y extensa investigación, ya que el capital sustraído había sido dirigido a diversas cuentas bancarias, nacionales e internacionales, para su disposición inmediata en cajeros automáticos o inversiones en criptomonedas que dificultaban su rastreo.

Fruto de las indagaciones encabezadas por el "Equipo @" de la Comandancia de Córdoba, unidad integrada por agentes especialistas en asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia, se logró identificar e investigar a 12 varones de nacionalidad española como presuntos autores de los delitos de estafa bancaria y blanqueo de capitales.

Los investigados junto con las diligencias practicadas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, esclareciéndose un delito de estafa y un delito de blanqueo de capitales, continuando abierta la operación, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.

Por parte de la Guardia Civil, se recomienda que no se acceda a la banca online desde URL insertos en mensajes SMS o correos electrónicos, y en caso de recibir llamadas telefónicas en nombre del banco para cualquier gestión urgente, abstenerse de realizar ninguna acción que le indiquen, colgar esa llamada y dirigirse a su sucursal o comunicarse con el teléfono de atención al cliente de la entidad bancaria si se produce fuera del horario de apertura.