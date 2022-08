Desarticulado en Córdoba un grupo delictivo acusado de estafar más de 100.000 euros en un supuesto romance

CÓRDOBA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba ha desarrollado este mes la 'Operación Romance' que ha permitido la desarticulación de una organización dedicada a estafas mediante el método 'Romance Scam', en el que una persona contactaba con la víctima a través de redes sociales, a la que embaucaba, haciendo creer que mantenían una relación sentimental para posteriormente solicitarle dinero para tratamientos médicos, traslados y otros asuntos. Hasta el momento se ha investigado a cinco personas.

Según informa la Benemérita en una nota, las actuaciones se iniciaron a finales de 2021, cuando al conocer la existencia de una denuncia formulada en Córdoba por una persona que, una vez convencida de que mantenía una relación afectiva, le solicitaba cantidades de dinero, siempre haciéndole creer que ostenta una buena situación económica, pero no podía disponer de su capital en ese instante, en este caso en concreto se ha llegado a estafar más de 100.000 euros.

Realizadas las gestiones oportunas, los agentes comprobaron que se había transferido dinero a cuentas bancarias, tanto de origen nacional como internacional, a la vez que constataron que la apertura de muchas de ellas se había realizado con documentación falsificada en diferentes provincias del territorio nacional, para dificultar su localización y así poder eludir la acción policial.

Con el avance de la investigación, averiguaron que estas estafas estaban siendo cometidas por un grupo delictivo, de modo que identificaron e investigaron a cinco personas, tres de origen nigeriano, otra de origen sudafricano y el último con pasaporte británico, descubriendo con ello un entramado, en el que además del delito de estafa investigado inicialmente, se identificaron varios delitos de falsedad documental.

Durante el desarrollo de la operación, se han investigado los medios utilizados por los presuntos estafadores, siendo un total de siete teléfonos móviles, nueve cuentas bancarias españolas y dos cuentas bancarias extranjeras.

Para dificultar la labor policial los integrantes de la organización intercambiaban constantemente los recursos utilizados, así como sus roles de actuación --anunciantes, interlocutores y receptores del dinero--. La operación realizada por el Instituto Armado permanece abierta y no se descartan nuevas investigaciones.

Entretanto, desde el Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba se recomienda no realizar envíos de dinero sin tener la total certeza de que son personas de confianza, y en caso de ser víctima de un delito de estas características, se ponga en conocimiento de los cuerpos policiales, dado que en muchas ocasiones no llegan a interponer denuncia al pensar que no existe delito o deciden no contarlo, por vergüenza de lo ocurrido.