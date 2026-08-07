Desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de cobre en infraestructuras ferroviarias en Granada y Jaén

Despliegue de la Guardia Civil en el marco de la operacióin 'Far Requiem' que ha acabado con la desarticulación de un grupo criminal dedicado al robo de cobre en infraestructuras críticas ferroviarias en Granada y Jaén. - GUARDIA CIVIL

GRANADA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el marco de la operación 'Far Requiem' a un total de ocho personas pertenecientes a un grupo criminal vinculado con el robo de cobre en infraestructuras críticas en los términos municipales de Guadahortuna y Alamedilla, en la provincia de Granada, y en Cabra de Santo Cristo y Huelma, en Jaén.

Según el relato del cuerpo armado difundido en un comunicado, el operativo ha permitido esclarecer doce delitos contra el patrimonio que afectaron a infraestructuras críticas, incluidos mecanismos de seguridad ferroviaria, alumbrado público y sistemas de videovigilancia, generando cortes en la señalización de las vías, interrupciones en la circulación ferroviaria que afectaron a numerosos viajeros y episodios de inseguridad ciudadana.

El Área de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Guadix inició las actuaciones a finales de febrero, tras detectarse un incremento en la sustracción de cableado eléctrico en explotaciones agrarias de la demarcación. Las denuncias presentadas por los perjudicados y los cortes registrados en distintos municipios permitieron a los agentes delimitar la zona de actuación de los presuntos autores.

Las primeras hipótesis apuntaron a que los implicados debían conocer bien el terreno, debido a la ubicación y a la complejidad de acceso de los lugares donde se producían las sustracciones, además de residir en las inmediaciones, lo que les habría permitido reaccionar con rapidez ante imprevistos policiales.

A partir de ese momento se establecieron vigilancias discretas, se realizaron inspecciones en puntos de compra y recuperación de metales, y se recopilaron testimonios presenciales junto con imágenes de videovigilancia, un conjunto de evidencias que fue analizado de forma minuciosa por los agentes investigadores, lo que permitió identificar sin género de dudas a la mayoría de los presuntos autores.

Paralelamente, se coordinó la investigación con las Comandancias de las provincias limítrofes, dada la amplia extensión territorial afectada. Desde la Comandancia de Jaén, el Equipo Roca de Úbeda aportó información relevante para relacionar a otro de los individuos con los hechos investigados.

Durante la investigación también se identificó a una mujer que actuó como cooperadora necesaria al aportar el vehículo utilizado en las sustracciones. En uno de los intentos de robo cometidos en la provincia de Jaén, varios de los integrantes del grupo fueron sorprendidos por la patrulla de la Guardia Civil de Huelma y huyeron rápidamente, dejando abandonado en el lugar el vehículo con el maletero cargado de cobre. Tras ese suceso, la mujer, pareja de uno de los participantes en aquel hecho, presentó denuncia simulando el supuesto robo de su coche con el fin de encubrir lo ocurrido.

El operativo policial para las detenciones de los identificados se llevó a cabo el pasado lunes, día 3 de agosto, en siete domicilios entre las localidades de Guadahortuna y Diezma, con un amplio despliegue en el que intervinieron los agentes del Área de Investigación Fardes, patrullas de seguridad ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Guadix y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Granada (Usecic).

La coordinación entre los equipos y la ejecución ordenada de las entradas permitió asegurar los inmuebles y proceder a la detención de los ocho presuntos implicados.

Los detenidos eran ya conocidos por los agentes al contar con numerosos antecedentes policiales por hechos delictivos de naturaleza similar. Además, se comprobó que uno de ellos estaba implicado en un robo con fuerza cometido en la pedanía granadina de Trujillos (Montillana), donde fueron sustraídas maquinaria agrícola y herramientas valoradas en unos 25.000 euros.

Tras las detenciones, los presuntos autores fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada plaza 1. Cuatro de ellos ingresaron en prisión provisional, mientras que los cuatro restantes han quedado en libertad con cargos.