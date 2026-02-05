El desbordamiento del río Dílar aumenta los daños en este pueblo de Granada y afecta al consumo de agua

Efectos de la tormenta en el área metropolitana de Granada - Álex Cámara - Europa Press

DÍLAR (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El desbordamiento del río Dílar en el municipiio del mismo nombre en la provincia de Granada ha conllevado el refuerzo de medidas de seguridad y de control de daños, afectando también al consumo de agua, en tanto ha aumentado la turbidez de la misma, por lo que el Ayuntamiento recomienda no consumirla hasta la resolución del problema.

Así lo ha comunicado en distintos mensajes a lo largo de este jueves a sus vecinos el Ayuntamiento de Dílar en sus redes sociales, consultadas por Europa Press. Debido al desbordamiento del río Dílar, se han visto afectadas las captaciones de agua con un aumento "puntual" de la turbidez de la misma en la red de abastecimiento.

Por ello "se recomienda no consumir agua directamente del grifo hasta nuevo aviso", especifica el Ayuntamiento de Dílar, que ha dado cuenta igualmente de que los senderos de la Acequia Alta y Baja de Dílar han sido cerrados. También el Camino de los Casarones permanece cortado.

A última hora de la tarde de este jueves, el Ayuntamiento de Dílar ha expuesto que los servicios municipales siguen "muy pendientes de los efectos que ha dejado la borrasca" y "continúan evaluando los daños y trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible". Así, han actuado en diferentes puntos del municipio como el camino hacia la Fábrica de la Luz, y en diferentes puntos por el desbordamiento del río, así como en "el acceso al tambor y supervisando algunos lugares más complicados, como accesos a senderos, acequias y algunas vías públicas".