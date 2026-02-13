Descarrilamiento parcial del metro de Granada en Fernando de los Ríos sin daños personales

Archivo - Imagen de archivo del Metro de Granada en la avenida Fernando de los Ríos en Armilla (Granada) - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ARMILLA (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

Metro de Granada ha informado este viernes de que a las 13,30 horas aproximadamente un convoy que circulaba en dirección a la estación Fernando de los Ríos, en Armilla, en el cinturón metropolitano, ha sufrido un descarrilamiento parcial, que ha afectado a dos de los cinco módulos que componen el tren, sin percance físico alguno para el pasaje.

Los pasajeros fueron desalojados inmediatamente, "estableciéndose inmediatamente servicio parcial de metro entre Albolote y Sierra Nevada por la ocupación de la vía por parte del tren afectado, según han detallado desde la Junta en relación con esta incidencia. En el primer análisis, a través del circuito cerrado de cámaras de video vigilancia, se ha podido apreciar que dicho descarrilamiento parcial ha obedecido a un problema de sincronización en una maniobra de desvío (cambio de una vía a otra) del reseñado tren.

Los equipos de mantenimiento trabajan in situ para abordar la operación de encarrilamiento de los dos módulos del tren al objeto de que pueda "quedar normalizado el servicio a primera hora de la tarde" de este viernes. Desde todos los canales de Metro de Granada (redes sociales, web y app) y desde los propios sistema de información al viajero en línea (megafonía y teleindicadores en paradas) se ha estado informando a los usuarios.