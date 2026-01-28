Desciende a un 11% el número de víctimas mortales en carretera en Granada durante el 2025

Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial reunido en la Subdelegación del Gobierno en Granada. - GOBIERNO

La Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial se ha reunido este miércoles en la Subdelegación del Gobierno en Granada para analizar el balance provisional de siniestralidad del año 2025 en la provincia. Según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico, durante el pasado año se produjeron 35 accidentes mortales en vías interurbanas, en los que fallecieron 40 personas y 83 resultaron heridas y requirieron hospitalización. Estas cifras suponen una reducción del 10 % en accidentes mortales (-4) y del 11 % en fallecidos (-5) respecto a 2024, pese al aumento del 7 % en heridos hospitalizados (+6).

En una nota de prensa, el Gobierno ha señalado que la siniestralidad en 2025 continúa mostrando un peso relevante de los usuarios más vulnerables, con 17 fallecidos entre conductores de motocicletas (seis), ciclomotor (cuatro), cuadriciclo ligero (uno), ciclistas (dos) y peatones (cuatro).

Por su parte, se registraron 16 fallecimientos en turismos, cuatro entre usuarios de camiones, dos de furgonetas y ninguno entre usuarios de vehículos especiales y autobuses. En relación con el uso de dispositivos de seguridad, seis fallecidos no utilizaban cinturón o casco en el momento del accidente, una mejora relevante respecto a los trece registrados en 2024.

El análisis mensual indica que los peores meses del pasado ejercicio fueron mayo y noviembre, con ocho y seis fallecidos, respectivamente. En la distribución por sexo, el 75 % de las víctimas mortales fueron varones, porcentaje inferior al 80 % registrado en 2024, con 30 fallecidos hombres (36 en 2024) y 10 mujeres (9 en 2024).

Según la edad, doce personas fallecidas tenían más de 65 años, mientras que los grupos de 25 a 34 años y 35 a 44 años registraron siete fallecidos cada uno. Se contabilizaron, además, dos menores de hasta 14 años, frente a uno en 2024.

La distribución por tipo de vía mantiene el predominio de las carreteras convencionales, donde se concentró el 70 % de las víctimas mortales, con 28 fallecidos, cifra idéntica a 2024. En autovías perdieron la vida doce personas, frente a 17 en 2024, lo que confirma un descenso en las vías de gran capacidad.

En cuanto a la tipología de los siniestros, en las vías de gran capacidad las víctimas mortales se produjeron en su mayoría en accidentes por salida de vía (cinco), seguidos de tres atropellos, dos colisiones y dos choques contra obstáculo. En carreteras convencionales, 15 fallecidos se debieron igualmente a salidas de la vía, once a colisiones, uno a un atropello y otro a una caída.

CONTROLES DE DROGAS Y ALCOHOL

En relación con los controles preventivos, durante 2025 la Jefatura Provincial de Tráfico, a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), realizó un total de 4.208 pruebas de detección de drogas, de las que 1.587 resultaron positivas (37,71 %).

En ese conjunto, 2.667 pruebas fueron de carácter preventivo y arrojaron 1.307 positivos (49 %), mientras que a conductores implicados en accidentes se les practicaron 1.371 pruebas, con 176 positivos (12,83 %), y otras 170 pruebas correspondieron a conductores infractores, con 104 positivos (61,17 %).

Respecto al control de alcohol, se efectuaron 139.216 pruebas, con 1.718 positivas (1,23 %). De ellas, 111.053 tuvieron carácter preventivo y registraron 1.427 positivos (1,28 %); 3.257 se realizaron a conductores implicados en accidentes, con 197 positivos (6,04 %); y 25.906 se dirigieron a conductores infractores, con 94 positivos (0,36 %).

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha evaluado el balance provisional señalando que "los datos muestran que la reducción de la mortalidad no es fruto del azar, sino del refuerzo preventivo, del control sobre factores de riesgo y de la mejora en el uso de elementos de seguridad".

No obstante, ha advertido que "las cifras también evidencian que siguen existiendo comportamientos de riesgo evitables, especialmente distracciones y exceso de velocidad, que comprometen vidas y que debemos seguir atajando con determinación".

CONCLUSIONES

Del análisis efectuado en el seno de la Comisión se desprende que en 2026 será necesario reforzar la actuación sobre los factores concurrentes más determinantes, en particular las distracciones y la velocidad inadecuada, cuyo peso en los siniestros graves continúa siendo significativo.

También se subrayó la necesidad de prestar mayor atención a los usuarios vulnerables -motociclistas, ciclomotoristas, ciclistas y peatones-, que representan una proporción relevante de las víctimas mortales y requieren medidas preventivas ajustadas a su exposición al riesgo.

A ello se suma la concentración del 70 % de las víctimas mortales en carreteras convencionales, que seguirá orientando la planificación de campañas, dispositivos de vigilancia y acciones formativas en la provincia.

Asimismo, la Comisión coincidió en que, pese a la mejora registrada en 2025, el uso incorrecto o inexistente de dispositivos de seguridad sigue siendo un factor evitable en parte de los fallecidos, lo que justifica mantener el esfuerzo tanto en el ámbito de los controles como en el de la comunicación institucional y la educación vial. En su conjunto, estas líneas pretenden consolidar la reducción de la mortalidad y la gravedad de las lesiones, incorporando criterios de prevención, vigilancia y coordinación entre administraciones.