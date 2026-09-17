Desmantelada en Granada una plantación de marihuana con la mayor defraudación eléctrica hallada en la provincia

La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana instalada en un complejo hostelero abandonado donde se han incautado de cerca de 1.400 plantas de marihuana y se ha destapado el mayor fraude eléctrico jamás hallado en una sola plantación. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada, en el marco de la operación 'Pool', ha detenido a un varón de 30 años de edad, con numerosos antecedentes policiales, como presunto responsable de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Los agentes se han incautado de 1.400 plantas de marihuana, entre otras drogas, y en colaboración con Endesa, han intervenido en el que sería el mayor fraude eléctrico en una sola plantación localizado en la provincia.

Y es que el individuo detenido sería el responsable de una plantación instalada en un complejo de hostelería abandonado en un pueblo del cinturón metropolitano en el que, junto a lo hallado en su domicilio, se intervinieron cerca de 1.400 plantas de marihuana, casi dos kilos de cogollos en proceso de secado, 500 gramos de picadura de marihuana, 50 gramos de cogollos en seco, 3.900 euros en metálico y una pistola de aire comprimido.

Según el relato policial difundido en un comunicado, una de las primeras actuaciones fue el registro del domicilio del presunto autor, ubicado en una urbanización del extrarradio de Granada. El sótano de esta casa se hallaba habilitado para el cultivo de marihuana, pero sin plantas. Fue en este lugar donde los agentes incautaron 500 gramos de picadura de marihuana y 50 gramos de cogollos de la misma especie. Además, también intervinieron 3.900 euros en metálico y una pistola de aire comprimido.

En el transcurso de la operación, los policías se desplazaron hasta una instalación hostelera que contaba con una piscina, todo ello en desuso y utilizada como plantación de marihuana. Dicho complejo, ubicado en un pueblo del cinturón metropolitano contaba con un sótano dividido en cinco estancias.

La primera habitación estaba siendo utilizada para secar plantas y cogollos de marihuana, localizando cerca de dos kilos de cogollos en pleno proceso de deshidratación. Otras dos de ellas albergaban más de 700 plantas de marihuana con distinto grado de desarrollo vegetativo, mientras que una cuarta se encontraba habilitada para el cultivo, pero sin plantas.

La última de ellas servía para el almacenaje de abonos y productos fitosanitarios junto a varios bidones de agua. En la parte correspondiente a lo que fueron los vestuarios se localizaron otras tres habitaciones con cerca de 700 plantas de cannabis sativa.

Según la estimación del personal colaborador de Endesa, la defraudación detectada durante la operación 'Pool' sería la más grande hallada en la provincia para una única plantación de marihuana. El consumo de la misma sería comparable al consumo de 63 viviendas a la máxima potencia durante las 24 horas de manera ininterrumpida.