Despliegue de la Guardia Civil tras los movimientos sísmicos registrados en Granada

La Guardia Civil de Granada despliega efectivos en las zonas afectadas por los movimientos sísmicos registrados durante la mañana de este martes para atender las incidencias que puedan producirse y colaborar con el resto de los servicios. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada ha desplegado efectivos en las zonas afectadas por los movimientos sísmicos registrados durante la mañana de este martes, con el objetivo de atender las incidencias que puedan producirse y colaborar con el resto de los servicios de emergencia.

Según ha detallado la Benemérita, en el dispositivo participan patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), de la Agrupación de Tráfico y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

Al respecto, los agentes están colaborando en la comprobación de posibles daños y en el acordonamiento preventivo de aquellas zonas en las que se ha detectado algún riesgo para las personas.

Asimismo, la Guardia Civil presta apoyo para que los desalojos preventivos dispuestos en los centros comerciales Nevada Shopping y Granaita por sus respectivas direcciones se desarrollen de forma ordenada y segura, reforzando la vigilancia en los accesos y zonas exteriores.

En este caso, el dispositivo permanece activo y adaptará su despliegue a la evolución de la situación y a las incidencias que puedan comunicarse.