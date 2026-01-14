Se desprende una cornisa en una zona comercial de Motril (Granada) sin causar daños personales

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Local de Motril, en la costa de Granada - AYUNTAMIENTO - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

Una cornisa de una nave de una zona comercial de Motril, en la costa de Granada, se ha desprendido en la madrugada de este miércoles sin causar heridos. Los técnicos municipales han revisado los desperfectos ocasionados y han descartado daños estructurales en la construcción.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han indicado que los hechos ocurrían sobre las 1,00 horas en la Avenida de Europa, y en la zona, que quedaba acordonada tras el desprendimiento, trabajaron efectivos de Bomberos y de Policía Local de Motril, sin que haya habido que lamentar daños personales.

La cornisa voladiza al parecer había sido construida en su día por la propiedad, han indicado estas mismas fuentes. Durante el día han continuado las labores de limpieza y de saneamiento así como de implementación de medidas de seguridad.