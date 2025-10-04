Destacan el "paso histórico" para salvaguardar los bolos serranos de Jaén al incoarse expediente para declararlos BIC

Archivo - Imagen de archivo de una partida de bolos serranos con Santiago González Santoro entre los participantes. - FAB - Archivo

CAZORLA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Bolos (FAB) ha valorado el "paso histórico" para salvaguardar los bolos serranos en la provincia de Jaén que supone la incoación del expediente para inscribirlos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC), con la tipología de Actividad de Interés Etnológico.

"Supone un hito trascendental en la preservación y puesta en valor de una de las expresiones culturales más singulares de la provincia de Jaén y de Andalucía", ha destacado tras la reciente publicación en BOJA del inicio del citado procedimiento.

La federación ha explicado que los bolos serranos constituyen una práctica ancestral cuya documentación más antigua en Jaén se remonta a 1625, transmitida de generación en generación y arraigada en las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Su singularidad radica "en haber evolucionado de juego popular a deporte federado, manteniendo vivo su carácter social y comunitario". En la actualidad, se practican en más de 20 municipios de Jaén, con dosce boleras de competición federada y más de 50 espacios donde se celebran concursos populares.

Tiene dos modalidades --valle y montaña--, "ambas únicas dentro de la familia de los pasabolos europeos, lo que refuerza su valor identitario y patrimonial". Juegan mujeres, hombres, jóvenes y mayores, con categorías adaptadas que van desde la base escolar hasta veteranos de más de 90 años.

La FAB ha reconocido el papel la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en esta incoación del expediente, así como las aportaciones de la propia federación y de los clubes asociados "en la salvaguarda, transmisión y difusión de esta tradición".

"Desde su inclusión en el sistema federativo en el año 2000, la FAB ha trabajado incansablemente para transformar un juego en un deporte organizado, sin perder su esencia cultural", ha señalado.

Entre sus principales aportaciones, ha aludido a la potenciación del asociacionismo deportivo y la creación de competiciones oficiales a nivel provincial, regional y nacional o el programa Escuela de Bolos en centros educativos de Jaén para dar a conocer esta tradición a nuevas generaciones.

La difusión, apoyo y promoción a través de exhibiciones, encuentros y competiciones populares como los Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén, la Copa Diputación, el Memorial Santiago González Santoro y los concursos de feria; La colaboración con ayuntamientos y asociaciones para construir y mantener boleras públicas y el fomento de la incorporación de la mujer y la juventud son otras de esas aportaciones.

"Estas acciones, reflejadas en el anexo de la resolución del BOJA, han sido esenciales para que los bolos serranos no solo hayan sobrevivido, sino que hoy se proyecten como un ejemplo de deporte tradicional vivo, enraizado y en expansión", ha asegurado la federación.

PUNTO DE PARTIDA

No obstante, ha recordado que la incoación como BIC es "un punto de partida para seguir consolidando la protección de los bolos serranos como patrimonio inmaterial de Andalucía". Por ello, "asume su papel de interlocutor y agente activo en las políticas de conservación, documentación y transmisión de esta actividad, en coordinación con las instituciones públicas y con la participación directa de las comunidades que la practican".

"Como recomienda la resolución, la salvaguarda debe basarse en conocer, documentar, conservar, transmitir y revitalizar esta actividad, asegurando su viabilidad futura. En este sentido, la FAB redoblará esfuerzos para seguir incorporando a escolares, fomentando el asociacionismo deportivo y facilitando espacios de encuentro intergeneracional", ha explicado.

Por último, ha resaltado que este procedimiento muestra que "los bolos serranos son más que un juego o un deporte". "Son un símbolo de identidad serrana y jiennense, una seña de cohesión social y un legado cultural de valor incalculable", ha dicho la FAB, desde la que se ha dedicado este reconocimiento "a todos los que transmitieron y lucharon por esta actividad ancestral".