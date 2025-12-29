El destino Almuñécar-La Herradura (Granada) cierra 2025 con mayor proyección en mercados europeos y marroquíes

Izado de banderas azules en Almuñécar - AYUNTAMIENTO

El destino turístico Almuñécar-La Herradura ha cerrado 2025 con un balance en el que destaca el posicionamiento de su marca en mercados estratégicos como los de Londres (Reino Unido), Lyon (Francia), Berlín o Múnich, en Almeania, "y abriendo nuevas oportunidades de proyección en ciudades como Rabat y Casablanca", en Marruecos, donde, según ha indicado este lunes el alcalde de esta ciudad de la costa de Granada, Juanjo Ruiz Joya, se han "desarrollado una misión institucional y profesional para presentar" su propuesta turística y cultural ante representantes institucionales, empresariales y de medios especializados.

En una nota de prensa, Ruiz Joya ha subrayado que "2025 ha sido el año en el que hemos demostrado que sabemos crecer mejor, mejorando ocupación y pernoctaciones", haciendo el Patronato Municipal de Turismo realiza un balance positivo del ejercicio, en el que el destino Almuñécar-La Herradura "ha consolidado su crecimiento, ha reforzado su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales y ha avanzado de forma decidida en su transformación hacia un modelo turístico más sostenible, competitivo e innovador".

En este sentido, ha explicado que "el turismo representa más del 60 por ciento" de la economía local. Por su parte, la concejala de Turismo de Almuñécar, Beatriz González Orce, ha destacado que cierra un año en el que se ha multiplicado la presencia del destino en mercados estratégicos y, entre otros logros, se han reforzado sus "credenciales como destino inteligente y sostenible", señalando además que este balance "permite mirar al futuro con ambición, pero sin caer en la autocomplacencia".

Concretamente, entre marzo y octubre, la ocupación hotelera media se ha situado en el 71,25 por ciento, frente al 69,54 por ciento registrado en el mismo periodo del año anterior, mientras que las pernoctaciones han alcanzado las 747.274 estancias, lo que supone un crecimiento interanual superior al 2,5 por ciento. De manera especial, el mes de julio ha registrado un comportamiento especialmente dinámico, con incrementos del 11,32 por ciento en número de viajeros y del 9,8 por ciento en pernoctaciones respecto a julio de 2024.

A nivel estructural, la actividad turística mantiene un peso determinante en la economía local, con 16.512 plazas de alojamiento de mercado y una contribución que alcanza el 62,7 por ciento del tejido económico, generando más de 2.500 empleos turísticos directos.

En el ámbito de la promoción nacional, 2025 ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en la visibilidad del destino, con una presencia muy destacada en Madrid durante la celebración de Fitur y las semanas posteriores. Por otro lado, este año ha supuesto un avance en la estrategia de internacionalización, pues, entre otras, coincidiendo con la World Travel Market, el destino desplegó su mayor campaña en el Reino Unido, con presencia en enclaves emblemáticos de Londres y refuerzo en prensa especializada.