Detenida cuando pretendía introducir medicamentos en el centro penitenciario de Albolote (Granada)

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 52 años como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, tras intentar introducir de forma clandestina 479 pastillas ocultas en una chaqueta con destino a un interno del centro penitenciario de Albolote, en el área metropolitana de Granada.

La intervención ha sido posible gracias a la minuciosidad y experiencia de los profesionales penitenciarios encargados del control de paquetería, quienes, al inspeccionar una chaqueta entregada por la detenida, detectaron una espuma anómala cosida al interior del forro. Ante la sospecha, se realizó una revisión más exhaustiva y hallaron en su interior casi medio millar de pastillas de color blanco, presuntamente medicamentos psicotrópicos, sin receta médica ni autorización.

Inmediatamente, se alertó a los agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil, quienes procedieron a la detención de la implicada como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, según han detallado este lunes desde el Instituto Armado en una nota de prensa.

Introducir estos fármacos al margen de los cauces legales y sanitarios establecidos por la Dirección del Centro Penitenciario constituye, como mínimo, una infracción grave y, como en este caso, se pueden derivar responsabilidades penales. Estas conductas ponen además en riesgo la normal convivencia en el interior de los centros y perturban notablemente el desarrollo de los programas de tratamiento implantados como medio para lograr la reeducación y reinserción social de los condenados a penas privativas de libertad.

Esta actuación conjunta entre la Guardia Civil y los profesionales del centro penitenciario evidencian la plena coordinación entre ambos Cuerpos a fin de garantizar la seguridad integral en el penal de Albolote. La Guardia Civil continúa con las investigaciones para determinar la naturaleza exacta de los medicamentos intervenidos, así como su destino potencial dentro del centro penitenciario.