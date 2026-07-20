Detenida en Granada tras ser pillada vendiendo hachís una joven que se anunciaba en un grupo de ocio

Vehículo de Policía Nacional en Granada - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han llevado a cabo la detención en el distrito Centro de una mujer de 25 años como presunta autora de un delito contra la salud pública después de que fuera sorprendida en medio de una transacción con un joven, el cual reconoció que le estaba comprando hachís.

En el registro de sus pertenencias se encontró más cantidad de esta sustancia, cocaína y dinero en efectivo, hechos por los que ya ha pasado a disposición judicial. Según las manifestaciones del comprador, la detenida se anunciaba en un grupo de gente joven y ocio.

La detención se produjo a última hora de la tarde, cuando agentes de Policía Nacional se encontraban realizando labores de prevención de la seguridad ciudadana a pie en una zona comercial céntrica.

En un momento dado y, sin ser advertida su presencia, observaron a una mujer que no llamaba la atención debido a su buena apariencia, pero parecía estar realizando de forma disimulada una transacción con un varón.

Los agentes apreciaron con claridad un intercambio de efectos que no pudieron determinar por el cual el varón entregaba dinero a la mujer. Por dicho motivo, decidieron acercarse para ver lo que estaba ocurriendo.

Al llegar a la altura de los sospechosos, vieron que el varón tenía en su mano una bellota de una sustancia cuya apariencia y olor determinaba que podría ser hachís. La mujer, por otro lado, tenía aún en su mano un billete de 50 euros.

Al interrogar al presunto comprador, éste manifestó que había quedado de forma telefónica con la mujer a fin de comprar drogas para consumir durante sus vacaciones y que se trataba de un contacto que se anunciaba en un grupo de gente joven y ocio.

La mujer, por otro lado, manifestó a los agentes que ella solo trabajaba repartiendo las sustancias que le proporcionaba un tercero, el cual le habría facilitado dos terminales móviles de alta gama para esta labor.

Los policías pudieron apreciar que, durante la actuación, en los dos teléfonos que portaba la posteriormente detenida, se recibían múltiples mensajes de distintas personas anónimas interesada por la compra de variadas sustancias estupefacientes, así como para conocer su precio.

Al realizar un control sobre las pertenencias de la mujer, los agentes encontraron más de 20 gramos de hachís, una bolsa de PVC que contenía sustancia estupefaciente que en posterior análisis resultó ser casi 1 gramo de cocaína, así como 520 euros distribuidos en billetes de 50, 20 y 10.

La detenida, de 25 años de edad y con un par de antecedentes policiales previos en su haber, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.