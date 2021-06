Detenida por insultar y amenazar a personal médico de un centro sanitario de Granada

GRANADA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a una mujer de 63 años acusada de proferir insultos y amenazas a personal médico del centro de salud del barrio del Zaidín, alterando su funcionamiento y negándose a abandonarlo a raíz de que le indicaran que no le podían proporcionar una medicación.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 23,00 horas, cuando se requirió desde el centro de salud la presencia policial porque había "una mujer muy agresiva que se negaba a abandonar una consulta, impidiendo el normal funcionamiento del centro".

Según explicó la doctora que la atendió había solicitado una medicación con una receta privada que no le podían facilitar, no obstante, le ofreció la posibilidad de proporcionarle otra de iguales características, que no aceptó. En ese momento se puso muy alterada, insultando y amenazando a la doctora y negándose a abandonar la consulta, lo que impidió la atención a otros pacientes, a pesar de ofrecerle la posibilidad de dirigirse a otro centro de salud.

Los agentes consiguieron que la mujer saliese de la consulta, pero solo hasta la sala de espera donde en su presencia volvió a proferir insultos contra los facultativos y a negarse a marcharse.

A pesar de los esfuerzos y explicaciones de los agentes para que abandonara el centro de forma pacífica, reiteró su intención de no irse hasta ser atendida y tener la medicación que exigía. Finalmente, se vieron obligados a sacarla a la calle en volandas donde, nuevamente intentó acceder al interior del inmueble, empujando a los agentes y provocando un forcejeo que terminó con su detención.

Tampoco el marido, que se encontraba en el lugar, pudo tranquilizarla. La detenida ya ha pasado a disposición judicial, mientras el personal del centro de salud no ha formalizado denuncia por este suceso.