Detenida una mujer acusada de robar en tres viviendas de Palma del Río (Córdoba) mientras sus moradores dormían

Archivo - Agente de la Guardia Civil en Palma del Río (Córdoba). (Foto de archivo). - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río (Córdoba) a una mujer como presunta autora de tres delitos de robo con fuerza en las cosas que habría cometido en tres viviendas del municipio mientras sus moradores dormían, así como ha investigado a otra persona como presunta autora de dos delitos de estafa.

Según ha detallado este sábado el instituto armado en una nota, la Guardia Civil se enteró de que se habían producido tres robos en viviendas de la localidad a través de tres denuncias presentadas en el Puesto Principal de Palma del Río.

La persona o personas que habían cometido los robos habían aprovechado que los moradores de las viviendas dormían en su interior para sustraer dinero, tarjetas bancarias y enseres "de poco peso fáciles de transportar".

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó a los lugares donde se habían cometido los robos y, tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para el "total esclarecimiento de los mismos, la identificación, localización y detención de los presuntos autores".

La inspección ocular practicada en las viviendas donde se habían cometido los robos, permitió averiguar que los tres robos habían sido cometidos con un 'modus operandi' "muy similar", y que los presuntos autores habían aprovechado que los moradores dormían en su interior para escalar la fachada y acceder a las viviendas por una de las ventanas que se encontraban abiertas.

Las primeras investigaciones permitieron averiguar que una de las tarjetas bancarias sustraídas en uno de los robos había sido utilizada en distintos establecimientos de la localidad, provocando "cuantiosos cargos bancarios" a su titular.

El desarrollo de la investigación permitió identificar a la presunta autora, que resultó ser una mujer, de 30 años de edad, "conocida por sus amplios antecedentes delictivos", vecina de la localidad.

Ante ello, y tras obtener "indicios suficientes" de su participación en los robos denunciados, se procedió a su detención como presunta autora de tres delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos en viviendas habitadas, así como de dos delitos de estafa por el uso fraudulento de las tarjetas bancarias sustraídas.

Asimismo, los investigadores obtuvieron "indicios suficientes" que permitieron determinar que en el "empleo indebido" de las tarjetas bancarias había participado otra persona, un varón de 39 años de edad, "conocido por sus amplios antecedentes policiales", que ha sido investigado como presunto autor de dos delitos de estafa. Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.