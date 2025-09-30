Detenidas seis personas en la macrooperación contra el narcotráfico en Baena (Córdoba)

BAENA (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a seis personas tras llevar a cabo siete registros en el marco de una macrooperación contra el narcotráfico desarrollada esta tarde de este martes en el barrio de San Pedro, en Baena (Córdoba).

Fuentes cercanas al caso han informado que se han intervenido diversas cantidades de droga, aún pendientes de cuantificación. Para las labores se han desplegado más de 60 agentes de la Guardia Civil, que han contado con el apoyo de un helicóptero, grupos de seguridad, la Unidad de Seguridad Ciudadana y otras patrullas, además de la colaboración de la Policía Local.

El operativo sigue activo y el dispositivo continúa desplegado en la zona, ya que la investigación permanece abierta.