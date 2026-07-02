Detenido con 24 bellotas de hachís un conductor dado a la fuga en Granada

Bellotas de hachís localizadas en un vehículo por la Policía Local de Granada. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha detenido por un presunto delito de tráfico de drogas a un conductor que fue localizado con 24 bellotas de hachís debajo del asiento del acompañante y que días antes ya se había dado a la fuga cuando los agentes localizaron su coche mal aparcado.

Según relata la Policía Local en sus redes sociales, una patrulla vio hace dos días un vehículo mal estacionado en las inmediaciones de la plaza de Gracia, donde obstaculizaba el paso.

Cuando los agentes iban a denunciarlo apareció el conductor, al que requirieron la documentación. No obstante, aprovechó un momento en el que los agentes se distrajeron por la consulta de otro ciudadano y arrancó el vehículo, aceleró bruscamente y huyó del lugar.

En ese momento no pudo ser identificado, pero los agentes sí habían apuntado su matrícula por lo que, tras una consulta con la DGT, comprobaron que circulaba sin seguro obligatorio y con la ITV caducada.

Las infracciones fueron denunciadas y se informó al resto de patrullas de la situación de este vehículo. Así las cosas, el miércoles por la tarde, una unidad que patrullaba por la Carretera de Alfacar lo localizó.

"Esta vez no hubo opción para una nueva fuga"; con apoyo de otra dotación, el vehículo fue interceptado con seguridad. Mientras una patrulla tramitaba las denuncias correspondientes, la otra inspeccionó el interior del vehículo y debajo del asiento del acompañante localizaron una bolsa que contenía 24 bellotas de hachís.

El conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y su vehículo inmovilizado y trasladado al depósito municipal.