Detenido por agredir con una botella de vidrio a dos personas en un bar del municipio de Pedro Martínez (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

PEDRO MARTÍNEZ (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años como presunto autor de un delito de lesiones tras agredir a dos personas con una botella de vidrio en un bar en el municipio granadino de Pedro Martínez.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 24 de octubre, sobre las 21,00 horas en un establecimiento hostelero de la localidad, donde esta persona, sin mediar discusión previa, habría golpeado con una botella de vidrio a dos personas que había en su interior.

Como consecuencia de la agresión, una de ellas sufrió una fractura de huesos de la nariz, mientras que la segunda tuvo que recibir varios puntos de sutura debido a una herida en la ceja, según detalla en una nota el Instituto Armado.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, la Guardia Civil inició una investigación que permitió esclarecer los hechos e identificar al presunto responsable, que fue detenido el 27 de octubre por un supuesto delito de lesiones.

Durante la actuación, los agentes intervinieron cautelarmente una escopeta de caza que se encontraba en poder del detenido, así como la correspondiente licencia de armas. Esta medida se enmarca en las funciones que la Guardia Civil, a través de las Intervenciones de Armas y Explosivos, ejerce en materia de control para la tenencia y uso de armas.

El Reglamento de Armas establece que los titulares de las licencias deben mantener en todo momento los requisitos exigidos para su concesión y vigencia. En este sentido, las conductas violentas y los antecedentes penales relacionados con este tipo de hechos en este sentido serán valorados por la autoridad competente a efectos de determinar la idoneidad para la tenencia y uso de armas.

El presunto autor fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Guadix, que decretó su libertad con cargos, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que puedan derivarse de estos hechos en relación con el arma y la licencia de la que es titular.