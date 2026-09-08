Detenido tras arrollar a dos guardias civiles y colisionar con otro coche en una carretera de Órgiva (Granada)

Colisión en la A-348, en la provincia de Granada. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 20 años, en el término municipal de Órgiva (Granada), por delitos de atentado contra agentes de la autoridad y contra la seguridad vial, después de que arrollara a dos guardias civiles con su vehículo y colisionara con otro coche tras invadir el carril contrario. El joven conducía bajo la influencia de alcohol y drogas, además de carecer de permiso de conducir.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado viernes 4 de septiembre, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Torvizcón observó un vehículo que circulaba por la carretera A-348, en dirección Órgiva, por el término municipal de Torvizcón, mientras su conductor realizaba maniobras imprudentes e invadía el carril contrario sin motivo aparente.

Los agentes procedieron a darle el alto con las preceptivas señales luminosas y acústicas, momento en el que el conductor emprendió la huida a gran velocidad, haciendo caso omiso de las mismas y poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía.

Ante ello, se solicitó apoyo del resto de patrullas de la zona, y una patrulla de la Guardia Civil de Órgiva estableció varios kilómetros más adelante, en la intersección de las carreteras A348 y A346, un dispositivo operativo para poder identificar a dicho conductor.

Cuando el vehículo llegó a la altura del control, donde los agentes se encontraban fuera del vehículo oficial, claramente visibles, uniformados con chalecos reflectantes y con las señales luminosas y acústicas activadas, el conductor intentó embestir en primer lugar a uno de los guardias civiles situados en el margen derecho, que tuvo que refugiarse tras un muro para evitar ser atropellado.

Seguidamente, el conductor dirigió el vehículo hacia otro agente situado unos metros más abajo en el margen izquierdo, obligándolo a retroceder y a exhibir su arma reglamentaria de forma disuasoria para tratar de que el conductor depusiera su actitud y evitar ser arrollado.

El vehículo continuó la huida, saltándose el control y tomando la carretera A346, dirección Vélez de Benaudalla. La patrulla de Torvizcón continuó para poder darle alcance. A unos 500 metros del desvío, el conductor volvió a invadir el carril contrario y colisionó frontalmente con otro vehículo que circulaba en la otra dirección hacia Torvizcón, cuyos dos ocupantes resultaron ilesos.

Tras el impacto, los agentes procedieron a la detención del conductor, que fue trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil de Órgiva para la instrucción de diligencias por su presunta implicación en los delitos de atentado contra agentes de la autoridad y conducción temeraria.

En las pruebas de alcohol y drogas arrojó resultado positivo y se comprobó, además, que carecía de cualquier tipo de permiso de conducción según la base de datos de la Dirección General de Tráfico. Este pasado lunes pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Órgiva, que decretó su libertad con cargos.