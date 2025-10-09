Un detenido tras atropellar a una niña de dos años y darse a la fuga en Córdoba

Archivo - Un coche patrulla de la Policía Local, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a un hombre acusado de atropellar con su vehículo en la tarde del martes a una niña y darse a la fuga en el Campo de la Verdad, en Córdoba capital.

Según han informado fuentes de la investigación y ha adelantado el diario digital 'Cordópolis', el suceso tuvo lugar sobre las 18,30 horas del martes en la calle Arrabal del Sur, cuando el vehículo atropelló a la menor, por causas que se investigan.

Al respecto, testigos han señalado que era una niña de menos de dos años, a la vez que el conductor se dio a la fuga tras el atropello, quedando herida la menor.

No obstante, los agentes de la Policía Local localizaron posteriormente al conductor del coche y le realizaron el test de alcohol y drogas, dando resultado negativo. La Policía Nacional también acudió a los avisos de los testigos ante los hechos y se ha hecho cargo del varón detenido por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial.