Detenido en Baena (Córdoba) acusado de robar con arma blanca 400 euros de un comercio

Archivo - Una patrulla de la Guardia Civil en una de las entradas a Baena. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BAENA (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Baena a un vecino de dicha localidad cordobesa, conocido por sus amplios antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo con intimidación con arma blanca en un comercio del municipio, de donde se apoderó del cajón de la recaudación.

Según ha informado la Benemérita en una nota, el día 14 de marzo se cometió el robo en un establecimiento comercial del municipio, donde el presunto autor tras acceder al interior, ocultando su rostro con una capucha, amenazó a la dependienta con el arma blanca y se apoderó de la recaudación, unos 400 euros.

Ante ello, una patrulla de la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y con el avance de la investigación, unido a los datos obtenidos en la inspección ocular y los aportados en la denuncia, han identificado al presunto autor, un vecino conocido por sus amplios antecedentes policiales.

De este modo, se estableció un dispositivo por el que en fechas recientes han localizado y detenido en Baena al hombre. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.