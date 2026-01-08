Detenido en Baza (Granada) por robar tarjetas de crédito que luego usó en establecimientos

GRANADA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Baza (Granada) y puesto a disposición judicial a un hombre de 42 años que acumula casi cuarenta antecedentes policiales por el robo de tarjetas bancarias en un vehículo y en un supermercado que luego usó en varios establecimientos.

En la primera ocasión, el detenido accedió al interior del vehículo de un vecino de Baza y se hizo con una cartera con documentación personal de la víctima y una tarjeta de crédito, la cual utilizó en la misma noche hasta en tres ocasiones, dos en una gasolinera y una en un establecimiento de hostelería.

Esto ocurrió antes de que el propietario de la tarjeta se diera cuenta de su sustracción y pudiera bloquearla antes de denunciar los hechos.

Posteriormente, en un día diferente, el mismo individuo fue identificado como autor de un delito leve de hurto cometido en un establecimiento comercial de la localidad.

En esta ocasión, sustrajo una tarjeta bancaria en el interior del comercio a la víctima y procedió a utilizarla de manera inmediata en el propio establecimiento, siendo captado e identificado sin género de dudas en el desarrollo de la investigación.

Fue detenido días después en la vía pública y puesto a disposición judicial acusado de dos delitos de estafa y dos delitos leves de hurto.