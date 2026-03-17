Avanzan las obras para la apertura del Hospital de Alta Resolución de la Costa de Huelva

Visita al Hare de Lepe. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LEPE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), avanza las obras de reparación, adecuación y puesta a punto para la entrada en funcionamiento del Hospital de Alta Resolución de Especialidades de la Costa Occidental de Huelva, ubicado en la localidad de Lepe.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, José Manuel Correa, ha visitado este martes, acompañado de la delegada territorial del ramo, Manuela Caro, los trabajos que se están llevando a cabo, que han requerido una partida económica por parte de la Junta de Andalucía de 1,2 millones de euros.

Se trata en concreto de la primera fase de las reformas necesarias para que el edificio pueda estar listo con vistas a iniciar su apertura, centradas en estos momentos en las zonas de Consultas Externas, Laboratorios y Pruebas Diagnósticas.

De este modo, Correa ha mostrado su "satisfacción" por este "decisivo avance", con el que "se ratifica el anuncio realizado por el consejero Antonio Sanz confirmando la puesta en marcha antes de final de año de esta infraestructura sanitaria tan demanda por los vecinos de la comarca de la Costa y tan importante para el conjunto de la provincia".

Las obras de esta primera fase, en desarrollo desde el pasado mes de octubre, "se encuentran ya prácticamente finalizadas". En este sentido, comprenden intervenciones de albañilería, carpintería, vidrieras, pinturas, revestimientos, impermeabilización e iluminación, así como en instalaciones eléctricas, climatización y elementos de seguridad y protección, con el objetivo de subsanar también desperfectos y otros deterioros producidos en las instalaciones como consecuencia del tiempo en desuso y las inclemencias meteorológicas.

La administración sanitaria está trabajando también en paralelo en la dotación del mobiliario clínico y equipamiento electromédico que incorporará el centro hospitalario, con una previsión global de inversión que superará los ocho millones de euros.

La apertura del Hospital de Alta Resolución de Especialidades de la Costa Occidental de Huelva es una de las actuaciones prioritarias dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030 diseñado por la Junta para la provincia de Huelva. Este centro permitirá acercar la asistencia hospitalaria y urgente a las más de 92.000 personas que integran su área de influencia, pertenecientes a los municipios de Lepe, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Villablanca.

Un extenso enclave que durante los meses de verano experimenta además un importante incremento poblacional como destino turístico. En cuanto a sus características y dotaciones, para la prestación de su actividad cuenta con una superficie construida de 13.421 metros cuadrados, donde se distribuyen servicios de urgencias, actividad quirúrgica, consultas externas, pruebas diagnósticas y zona de hospitalización.

Dispone de una amplia zona compuesta por 25 módulos para consultas de atención especializada y salas de exploraciones especiales y de endoscopias. Además, incorpora una potente área de diagnóstico por imagen donde se ubicarán 2 salas de radiología digital, telemando para estudios digestivos, ecógrafos, mamógrafo y TAC.

Por su parte, el área de Urgencias está dotada con puestos de reanimación cardiopulmonar, sala de clasificación, seis módulos de consulta --uno de ellos para Pediatría--, puestos de observación y dependencias para curas y tratamientos. La zona de hospitalización tiene, a su vez, dos áreas diferenciadas: una con 20 habitaciones de uso individual y otra con 20 habitaciones individuales más pero con posibilidad de uso doble, con un máximo de 60 camas en total, mientras que el bloque quirúrgico tiene 3 quirófanos y sala de reanimación.

La cartera de servicios del centro incluye las siguientes especialidades: Medicina Interna, Cardiología, Digestivo, Neumología, Cirugía General, Anestesia, Rehabilitación, Urología, Traumatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Dermatología, Radiodiagnóstico y Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias. Se estima que registre una actividad media anual de 83.000 consultas médicas, 70.000 urgencias y 3.000 intervenciones quirúrgicas.