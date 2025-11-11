Detenido un conductor cuando transportaba cien kilos de marihuana por la A-92 en Granada

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Loja han detenido a un varón de 30 años por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas tras lograr interceptarlo mientras circulaba por la autovía A-92 en el Poniente de Granada transportando cien klos de hachís.

Los hechos ocurrieron el pasado martes por la mañana, cuando los guardias civiles observaron que el conductor de un turismo cometía al parecer una infracción al reglamento general de circulación, motivo por el que procedieron a dar el alto al vehículo. El conductor, que hizo caso omiso a las señales de alto, habría emprendido la huida, siendo seguido por los agentes.

Tras recorrer unos kilómetros, lograron que el conductor detuviese el vehículo. Con el apoyo de otras patrullas del Destacamento de Tráfico y de Seguridad Ciudadana y, ante la actitud de nerviosismo que presentaba, procedieron a registrar el vehículo y localizaron, en el interior de cuatro bolsas de deporte mil pastillas de hachís con un peso total de cien kilos.

Durante el registro, una mujer se personó en el lugar haciéndose pasar por víctima de un robo, con el supuesto objetivo de "entretener a los agentes". Sin embargo, no logró su objetivo, y tras comprobar que la misma estaba relacionada con el vehículo interceptado y con el detenido, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.