Detenido en Córdoba tras amenazar a dos personas con un arma blanca para robarles

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este pasado lunes, día 6 de julio, a una persona como presunta autora de dos delitos de robo con violencia e intimidación con arma blanca ocurridos en las inmediaciones del Parque Azahara de Córdoba. Además también se le ha imputado la presunta autoría de otro robo con violencia y un delito de estafa ocurrido a finales del mes de junio.

Según informa la Policía, los hechos tuvieron lugar sobre las 21,00 horas del día 6 de julio, cuando el Cimacc 091 recibió un aviso informando de la presencia de una persona que, al parecer, portaba un arma blanca y que perseguía a otra por la vía pública. Inmediatamente, se activó un dispositivo policial con la intervención de los indicativos en servicio.

Según las primeras pesquisas, el ahora detenido habría intimidado momentos antes a una primera víctima, esgrimiendo un arma blanca con la intención de sustraerle sus pertenencias, sin llegar a consumar el robo. A continuación, habría repetido la misma acción contra una segunda persona, a la que sí consiguió sustraerle dinero y otros efectos.

Inmediatamente, varios indicativos policiales iniciaron su búsqueda, consiguiendo localizar finalmente al sospechoso, quien al percatarse de la presencia policial emprendió la huida a pie. Posteriormente, los agentes continuaron con las batidas en la zona hasta encontrar al individuo escondido tras un vehículo, momento en el que procedieron a su identificación al coincidir plenamente con las características facilitadas.

En el momento de la detención, el arrestado portaba entre sus pertenencias dinero en efectivo y una batería externa de teléfono móvil, efectos que presuntamente habían sido sustraídos a la segunda víctima. Además, los agentes localizaron dos armas blancas, que habrían sido utilizadas durante la comisión del ilícito y que fueron halladas entre unos setos, en el lugar donde el detenido las habría arrojado mientras era perseguido.

Asimismo, en el transcurso de la investigación, se comprobó que esta persona ya se encontraba relacionada con otra investigación por un delito de robo con violencia e intimidación y otro delito de estafa, denunciados a finales del mes de junio.

Gracias a la labor policial, la víctima recuperó la tarjeta bancaria que le habría sido sustraída, al comprobarse que el presunto autor la había utilizado posteriormente a cometer el robo en un establecimiento comercial para realizar una compra.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial de la autoridad audicial como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y estafa. La investigación policial continúa abierta.