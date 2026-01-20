Detenido en Córdoba por hacerse pasar por cura para pedir comida, adquirir artículos y robar anillos de la Virgen

Archivo - Agentes de Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LUCENA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Lucena (Córdoba) a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, otro de usurpación del estado civil, cuatro delitos de estafa continuada y un delito de hurto, tras una investigación desarrollada a raíz de varias denuncias interpuestas entre las Comisarías de Cabra y de Lucena. El detenido se hacía pasar por un falso párroco para solicitar pedidos de comida y adquirir artículos, a la vez que se les imputa a los dos el robo de tres anillos a la imagen de una Virgen.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos comenzaron a finales del mes de diciembre de 2025, cuando alertaron del robo de una máquina expendedora de bolas instalada en un centro comercial de Lucena, que apareció días después fracturada en un olivar, sin el dinero ni el material que contenía.

Tras sustraer la máquina, los autores huyeron del lugar en un vehículo, hecho que motivó las primeras actuaciones policiales.

Paralelamente, los agentes recibieron varias denuncias en las que las víctimas manifestaban haber sido contactadas por teléfono por un hombre que se hacía pasar por el párroco de una iglesia de Lucena. El supuesto sacerdote solicitaba pedidos de comida y adquiría artículos, como una vídeo consola, para entregarlos, según decía, a familias sin recursos, ayudas que nunca llegaban a su destino.

En las mismas fechas se denunció también el hurto de un teléfono móvil en un establecimiento comercial de Cabra y el robo de tres anillos de una imagen de la Virgen durante una jornada de puertas abiertas en una parroquia de Lucena.

Las gestiones practicadas por los agentes de la Policía Nacional permitieron a los investigadores relacionar todos los hechos ocurridos y determinar que seguían un mismo 'modus operandi', logrando identificar a un hombre y una mujer como presuntos responsables de la comisión de todos ellos.

Ambos han sido detenidos en las localidades cordobesas de Puente Genil y de Lucena y se les imputa la presunta autoría de los delitos de robo, estafa, usurpación del estado civil y hurto.