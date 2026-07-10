Detenido en Córdoba un hombre por robar un Rolex de 20.000 euros en una vivienda

El reloj Rolex recuperado por la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este pasado miércoles, 8 de julio, a un varón como presunto autor de varios hechos delictivos cometidos en el interior de una vivienda ubicada en la zona del Vial de Córdoba, donde supuestamente robó un reloj Rolex de unos 20.000 euros.

Según informa la Policía, la investigación se inició tras la denuncia presentada por los perjudicados, quienes pusieron en conocimiento de los agentes la sustracción de un reloj marca Rolex valorado en, aproximadamente, 20.000 euros. Asimismo, el pasado fin de semana, manifestaron darse cuenta de la ausencia de un bolso que guardaba habitualmente en la habitación matrimonial, en cuyo interior tenían dinero en efectivo.

Realizadas las gestiones pertinentes por parte de la Policía Nacional, se inició una investigación que culminó con la detención el pasado miércoles del presunto autor de los hechos, un trabajador que desempeñaba labores de mantenimiento en el edificio, a quien se le imputa la comisión de varios hechos delictivos, entre ellos, un delito de hurto y la sustracción al descuido de un juego de llaves de la vivienda, así como de dos delitos de robo con fuerza en el interior de la vivienda, ya que el mismo accedió al inmueble utilizando las llaves de forma ilegítima.

Gracias a la labor policial, los agentes lograron recuperar el reloj sustraído, valorado en unos 20.000 euros, que será devuelto a sus legítimos propietarios.