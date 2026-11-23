Los agentes hallaron en el bolso una pistola y dos revólveres, un cargador con capacidad para 50 cartuchos, una balanza de precisión y un teléfono móvil. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido a un hombre de 46 años, dependiente de un establecimiento 24 horas del distrito Norte, por tenencia ilícita de armas al ser pillado en el propio local con una mochila con dos revólveres y una pistola semiautomática.

Los hechos han ocurrido cuando sobre las tres y media de la madrugada una dotación policial ha sido alertada por un viandante de una posible reyerta. Los agentes han entrado en un establecimiento 24 horas autoservicio donde han hallado una mochila con varias armas de fuego cortas y un cargador con munición.

Tras inspeccionar la mochila y cachear a la única persona que se encontraba en el local, y que resultó ser el dependiente, los agentes hallaron en el bolso una pistola y dos revólveres, un cargador con capacidad para 50 cartuchos, una balanza de precisión y un teléfono móvil.

Durante la identificación, el dependiente del local manifestó a los agentes que desconocía el contenido de la mochila que se encontraba en el lateral del mostrador.

Los policías comprobaron que este hombre no tenía licencia de armas, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas, y constataron también que su situación administrativa en España era irregular. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.