Detenido tras desmantelar un punto de venta de drogas en Montilla (Córdoba)

MONTILLA (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de drogas en la localidad cordobesa de Montilla y ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por el tráfico de drogas, tras intervenirle cocaína y marihuana.

Según ha informado la Benemérita en una nota, varias informaciones obtenidas en servicios de Seguridad Ciudadana desarrollados en el interior del casco urbano alertaron de que en una de las viviendas de la localidad pudiera estar llevándose a efecto el tráfico en 'menudeo' de drogas, por lo que se registró la vivienda.

De este modo, los agentes han intervenido 180 gramos de cocaína, encontrándose gran parte de ella preparada y dispuesta para su venta, 23 gramos de marihuana, 2.260 euros en billetes fraccionados, una báscula de precisión y útiles para la confección de las dosis.

Ante estos hallazgos, la Guardia Civil ha detenido al sospechoso como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y, junto a la droga, efectos intervenidos y diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.