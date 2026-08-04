Detenido en Granada capital un "rider" motorista que distribuía hachís "a domicilio"

Intervención de la Policía Local de Granada tras detener a un 'rider' con 100 gramos de hachís. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha detenido y puesto a disposición judicial a un 'rider' motorista, un presunto traficante de drogas que distribuía "a domicilio" hachis.

Así, el cuerpo de seguridad municipal ha expuesto este caso en sus redes sociales, en las que narra que la actividad sospechosa del ahora detenido llamó la atención de los agentes a pesar de que la investigación del narcotráfico no es su competencia.

"Nuestra experiencia nos permite detectar comportamientos que pueden estar relacionados con la venta de droga en la vía pública. Y esta vez, las sospechas estaban bien fundadas", señala la Policía Local en la publicación.

En cuanto a los hechos, los agentes se percataron de la presencia del motorista, conocido por intervenciones anteriores, y este, al ver a los policías intentó alejarse apresuradamente para evitar a la dotación. Fue seguido e interceptado antes de que pudiera abandonar la zona, y entre sus pertenencias portaba más de 100 gramos de hachís, presuntamente destinados a su distribución "a domicilio".

Por la cantidad que llevaba, fue detenido por los agentes municipales como presunto autor de un delito contra la salud pública y puesto a disposición judicial.