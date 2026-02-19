Detenido en Granada un joven acusado de apuñalar a un hombre en el abdomen durante un forcejeo

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 28 años por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa tras el apuñalamiento a otro hombre en el abdomen durante un forcejeo el pasado domingo por la noche en un establecimiento de ocio de Padul, en la comarca del Valle de Lecrín, en la provincia de Granada.

Tanto la víctima como el agresor, que ha pasado a disposición judicial este jueves, se encontraba en el interior del local cuando, en un momento determinado, la víctima se habría aproximado al ahora detenido y al parecer "este le golpeó en la cabeza con un vaso". A continuación, se inició un forcejeo entre ambos, durante el cual el agresor habría asestado la puñalada en el abdomen "e intentó propinarle una segunda, que no llegó a consumarse gracias a la intervención de varias personas presentes en el establecimiento", según ha detallado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Tras la agresión, el autor habría abandonado el lugar. La Guardia Civil, tras recibir el aviso, se desplazó al establecimiento y realizó las primeras actuaciones para "esclarecer lo ocurrido e identificar al presunto responsable". En ese momento, la víctima estaba siendo atendida por los servicios sanitarios de Padul y posteriormente fue trasladada a un hospital de Granada debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El Equipo Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Armilla asumió la investigación y logró confirmar la identidad del agresor, quien presentaba heridas en las manos, presuntamente causadas al romper el vaso durante la agresión. Tras diversas gestiones para localizarlo, el sospechoso fue finalmente detenido como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.