Detenido en Granada un joven en posesión de 5,5 gramos de cocaína y tres de MDMA en el Albaicín

GRANADA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el barrio del Albaicín de Granada a un varón de 29 años por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas al ser identificado en la vía pública portando tres gramos de MDMA y 5,5 de cocaína en formatos preparados al parecer para la comercialización y el menudeo, junto con 555 euros en metálico.

Los agentes, los cuales estaban realizando un dispositivo de seguridad en el distrito Centro de la capital granadina, al registrar las pertenencias de esta persona encontraron varias pastillas de MDMA, así como cocaína. El detenido ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este miércoles.

Los policías vieron al joven circulando en una motocicleta que ante su presencia "reaccionó con un aparente estado de nerviosismo realizando un brusco cambio de dirección, por lo que decidieron darle el alto".

Al identificar a esta persona, llamó la atención de los agentes la bandolera que llevaba al hombro, por lo que decidieron comprobar su contenido. Al revisar el interior encontraron en la misma una pequeña bolsa transparente con cierre hermético conteniendo en su interior tres bolsitas de plástico de color verde con cierre de alambre y seis de plástico blanco con el mismo tipo de cierre.

El posterior análisis toxicológico determinó que el contenido de las bolsas verdes se trataba de metilendioximetanfetamina, droga sintética conocida como MDMA, éxtasis o Molly. Por otro lado, las bolsitas de color blanco contenían cocaína.

Además, los policías localizaron gran cantidad de dinero fraccionado repartido en dos montones con billetes de varios importes, hasta sumar un total de 555 euros. Como responsable de un presunto delito de tráfico de drogas, esta persona fue trasladada a dependencias policiales.