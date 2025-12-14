Detenido un hombre de 23 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en Jaén

Imagen de archivo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Jaén, concretamente agentes pertenecientes al Puesto de la Puerta de Segura, han detenido a un hombre de 23 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Tal y como ha emitido la Benemérita en una nota, las actuaciones se iniciaron tras tener conocimiento de un robo con violencia e intimidación ocurrido durante la madrugada del pasado día 30 de noviembre en la localidad de la Puerta de Segura, en el cual la víctima fue amenazada con un arma blanca.

Durante la investigación, la colaboración ciudadana ha sido esencial para la identificación y localización del presunto autor, quien, pese a adoptar diversas medidas para ocultarse de la acción policial, fue detenido por los agentes.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo, siendo decretado su ingreso en prisión por la autoridad judicial.