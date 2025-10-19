Detenido un hombre de 48 años en Sevilla tras herir con un cuchillo a tres policías locales

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo patrullero de la Policía Local. - AYTO.DE ALCALÁ - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido este domingo a un hombre de 48 años en Sevilla tras herir con un cuchillo de 36 centímetros a tres agentes, según ha informado Emergencias Sevilla.

En concreto, la detención ha tenido lugar en la calle Asencio y Toledo (Bellavista), al paso de la Romería de Valme. Varias personas requirieron la intervención de los agentes por la presencia de un varón muy nervioso que estaba protagonizando un altercado.

Acto seguido, el posteriormente detenido subió a su domicilio para bajar portando un cuchillo de 36 centímetros (y 21 centímetros de hoja). Ante la presencia policial, acometió contra los agentes que tuvieron que reducirle para proceder a su detención.

El detenido se encuentra en dependencias policiales para ser puesto a disposición de la Autoridad Judicial, tal y como ha trasladado Emergencias Sevilla.